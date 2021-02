“Difensore dei deboli e di tutti i napoletani”: in via Toledo spunta l’omaggio a Maradona (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli continuano gli omaggi da parte dei tifosi per Diego Armando Maradona. L’ultimo in ordine di tempo è spuntato in via Toledo, dove un “madonnaro” ha realizzato il volto del Pibe de Oro ispirandosi alla copertina del libro scritto dal legale e amico del Diez, Angelo Pisani. “Difensore dei deboli e di tutti i napoletani”, è la scritta posta vicino l’immagine. L’artista ha ritratto il campione nei toni del nero su fondo azzurro. Tanti i passanti che guardano curiosi l’opera sull’asfalto, apprezzano e lasciano un’offerta. E in poche ore, l’artista di strada guadagna centinaia di euro: è l’effetto Maradona! IL VIDEO ? Pubblicato da Avvocato Angelo Pisani su Mercoledì 3 febbraio 2021 L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli continuano gli omaggi da parte dei tifosi per Diego Armando. L’ultimo in ordine di tempo èto in via, dove un “madonnaro” ha realizzato il volto del Pibe de Oro ispirandosi alla copertina del libro scritto dal legale e amico del Diez, Angelo Pisani. “deie di”, è la scritta posta vicino l’immagine. L’artista ha ritratto il campione nei toni del nero su fondo azzurro. Tanti i passanti che guardano curiosi l’opera sull’asfalto, apprezzano e lasciano un’offerta. E in poche ore, l’artista di strada guadagna centinaia di euro: è l’effetto! IL? Pubblicato da Avvocato Angelo Pisani su Mercoledì 3 febbraio 2021 L'articolo ...

