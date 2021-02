Conte: «Rimpianto enorme, due gol regalati alla Juventus» – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’analisi del tecnico dell’Inter Antonio Conte dopo la sconfitta contro la Juventus è impietosa. Le sue parole in conferenza stampa L’analisi del tecnico dell’Inter Antonio Conte dopo la sconfitta contro la Juventus è impietosa. Tanti rimpianti ma nessun rimprovero verso i giocatori. RAMMARICO – «enorme, abbiamo fatto tutto noi, abbiamo omaggiato la Juventus di due gol. Avute occasioni clamorose, dico sempre le stesse cose: serve più cinismo, più cattiveria, alzare l’asticella. Potevamo fare molto meglio, ma niente da rimproverare ai ragazzi. Grande prestazione, hanno dato tutto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’analisi del tecnico dell’Inter Antoniodopo la sconfitta contro laè impietosa. Le sue parole in conferenza stampa L’analisi del tecnico dell’Inter Antoniodopo la sconfitta contro laè impietosa. Tanti rimpianti ma nessun rimprovero verso i giocatori. RAMMARICO – «, abbiamo fatto tutto noi, abbiamo omaggiato ladi due gol. Avute occasioni clamorose, dico sempre le stesse cose: serve più cinismo, più cattiveria, alzare l’asticella. Potevamo fare molto meglio, ma niente da rimproverare ai ragazzi. Grande prestazione, hanno dato tutto». Leggi su Calcionews24.com

