Città Metropolitana Roma | in corso lavori SP Pratica di Mare

Roma – Sono in corso di esecuzione lavori di rifacimento a tratti della pavimentazione stradale della S.P. 6/f Pratica di Mare – Ostia-Anzio (Via Arno), al confine fra i Comuni di Pomezia e Roma. Il lavoro integra il precedente intervento gia' eseguito nel mese di dicembre 2020 e mira a proseguire la messa in sicurezza della strada. È prevista la fresatura dell'attuale strato bituminoso per una profondita' variabile da 4 a 10 centimetri ed il rifacimento del corrispondente strato di collegamento e di usura. Cosi' in un comunicato la Citta' Metropolitana di Roma.

