Can Yaman e Diletta Leotta stanno assieme o è una trovata pubblicitaria? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non si placano i rumors e le malelingue su Can Yaman e Diletta Leotta. Questa volta ci si mette il settimanale "Oggi" a fare una (pesante) insinuazione: di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme! Can Yaman e Diletta Leotta: insieme non per amore ma per affari? Ebbene sì: anche il famoso settimanale si "accoda" a quanti ipotizzano (o per meglio dire insinuano!) che tra Can Yaman e Diletta Leotta non ci sia una love story appena sbocciata, bensì un rapporto d'affari (o qualcosa di simile: una questione pubblicitaria). "Oggi" definisce Can e Diletta addirittura una "coppia lavorativa", parlando di un possibile arrivo della bellissima giornalista sportiva italiana in Turchia, per partecipare ad una serie ...

