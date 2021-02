«Boris 4» si farà e arriverà su Disney+ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È arrivato il momento di tornare a «smarmellare» e a fare le cose alla sciuè sciuè o, come avrebbe detto René Ferretti, «alla ca**o di cane». Dopo anni di petizioni e appelli lasciati cadere nel nulla, la conferma arriva da Alberto Di Stasio, lo storico direttore di produzione de Gli occhi del cuore che, nel corso di una diretta su Twitch con Kovone, annuncia che, sì, una quarta stagione di Boris, la serie che ha raccontato in maniera coraggiosa il dietro le quinte di un set italiano di quart’ordine, si farà. «Ho fatto tantissime esperienze con la televisione, fino ad arrivare a Boris, Boris 2, Boris 3 e, lo dico piano, si farà la quarta serie di Boris» ha confessato Di Stasio spiegando che le riprese inizieranno questa estate per poi sbarcare in tv tra il prossimo inverno e l’inizio del prossimo anno. https://twitter.com/Carolcrasher/status/1355081522383093760 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È arrivato il momento di tornare a «smarmellare» e a fare le cose alla sciuè sciuè o, come avrebbe detto René Ferretti, «alla ca**o di cane». Dopo anni di petizioni e appelli lasciati cadere nel nulla, la conferma arriva da Alberto Di Stasio, lo storico direttore di produzione de Gli occhi del cuore che, nel corso di una diretta su Twitch con Kovone, annuncia che, sì, una quarta stagione di Boris, la serie che ha raccontato in maniera coraggiosa il dietro le quinte di un set italiano di quart’ordine, si farà. «Ho fatto tantissime esperienze con la televisione, fino ad arrivare a Boris, Boris 2, Boris 3 e, lo dico piano, si farà la quarta serie di Boris» ha confessato Di Stasio spiegando che le riprese inizieranno questa estate per poi sbarcare in tv tra il prossimo inverno e l’inizio del prossimo anno. https://twitter.com/Carolcrasher/status/1355081522383093760

'Ho fatto tantissime esperienze con la televisione, fino ad arrivare a Boris, Boris 2, Boris 3 e, lo dico piano, si farà la quarta serie di Boris. Penso che gireremo in estate quindi in televisione ...