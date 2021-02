Bimbo di 2 anni ucciso a frustate da compagno della mamma | la scoperta choc sull’uomo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una vicenda a dir poco macabra quella successa a Castel Volturno dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di origine ghanese con l’accusa di averil figlioletto di appena duecompagna. Ora l’uomo è in carcere con l’accusa di infanticidio. Il fermo è avvenuto dopo che stamani la madre del piccolo, di nazionalità liberiana, si era presentata con ilormai privo di sensi alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno; purtroppo il bambino è deceduto per le lesioni riportate. Il presunto omicida è stato fermato su ordineProcura di Santa Maria Capua Vetere. Fanno terrore i dettagli: laaveva lasciato il figlioletto di dueal, perché doveva andare a svolgere il suo lavoro di ...

