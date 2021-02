ATP Cup 2021, Fabio Fognini: “Sono felice della mia performance, ma è stata molto dura” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fabio Fognini ha battuto per 6-1 7-6 (2) Benoit Paire nel primo singolare della sfida tra Italia e Francia del Girone C dell’ATP Cup 2021 di tennis, che vede gli azzurri condurre dunque per 1-0. A fine incontro il tennista italiano ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo ai microfoni degli organizzatori della manifestazione. Così l’azzurro sul match odierno: “Ho detto ieri che ho bisogno di giocare qualche match: è difficile per me, ma anche per Paire, per via della quarantena. Sono stato fermo per molto tempo e non ho potuto giocare molto lo scorso anno. Sono felice della mia performance, ma è stata molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha battuto per 6-1 7-6 (2) Benoit Paire nel primo singolaresfida tra Italia e Francia del Girone C dell’ATP Cupdi tennis, che vede gli azzurri condurre dunque per 1-0. A fine incontro il tennista italiano ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo ai microfoni degli organizzatorimanifestazione. Così l’azzurro sul match odierno: “Ho detto ieri che ho bisogno di giocare qualche match: è difficile per me, ma anche per Paire, per viaquarantena.stato fermo pertempo e non ho potuto giocarelo scorso anno.mia, ma è...

