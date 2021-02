Andy Jassy il veterano, ecco chi è il prossimo numero uno di Amazon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha studiato ad Harvard, ama la competizione e soprattutto ha portato Amazon Web Services a dominare il mercato del cloud e a valere metà dei profitti operativi della società Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha studiato ad Harvard, ama la competizione e soprattutto ha portatoWeb Services a dominare il mercato del cloud e a valere metà dei profitti operativi della società

ilpost : Come ci è arrivato Andy Jassy ad #Amazon? «Diedi il mio ultimo esame il primo venerdì di maggio del 1997, e iniziai… - RaiNews : 'Non vado di certo in pensione', ha precisato Bezos, 57 anni, che ha fondato Amazon nel 1994 e l'ha fatto crescere… - news_mondo_h24 : Chi è Andy Jassy, nuovo Amministratore delegato di Amazon - Open_gol : Ritratto dell'erede di Bezos - clipnotesit : Jeff Bezos ha annunciato che lascerà la carica di amministratore delegato (CEO) di Amazon per diventare presidente… -