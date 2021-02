Amalfi | Gagliano | “Salvi solo grazie a Dio…” Legambiente accusa | “Manca programmazione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPraiano (Sa) – “Ringraziamo tutti i Santi per lo scampato pericolo.pochi minuti prima, come tutti i giorni, ero passato di la unitamente a tantissime altre persone che vanno al lavoro”. A mente fredda l’analisi è lucida. Salvatore, ex sindaco a Praiano, ex consigliere regionale e, da sempre, albergatore della Costiera, guarda la grande frana e commenta: “Dalle ore 9,30 di ieri mattina anche la politica si è accorta che esiste la Costieratana. Tutti ora hanno la giusta ricetta, con proposte esaltanti. Ma fino a ieri mattina alle 9 dove erano? Da quando si parla di dissesti idrogeologici? E cosa si è fatto per combatterli? Nulla.chiacchiere. Dobbiamoringraziare i nostri Protettori per lo scampato pericolo. Ora se ne parlerà per un paio di mesi ...