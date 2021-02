Valle Caudina | accoltellato un uomo | rifiuta il ricovero in ospedale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finita a coltellate una lite scoppiata stanotte, attorno alle 3, in Corso Montella ad Airola, tra una coppia di brasiliani. Al culmine dell’alterco è spuntato un coltello ed un 42enne è stato raggiunto da un fendente all’addome sferrato dalla donna. Il colpo non sembrerebbe aver causato una grave ferita tanto che, quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed il personale del 118 per prestare soccorso, il brasiliano hato ilin. I militari stanno ora indagando sulle cause che hanno portato al suo ferimento. *Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

