Uomini e Donne: svelati i due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l’abbandono di Gianluca De Matteis e la scelta di Davide Donadei, oggi sono stati presentati i due nuovi tronisti di Uomini e Donne. La redazione (che tutto sa) ha scelto Giacomo e Massimiliano. Il primo ha 25 anni e di professione fa il videomaker, ma ha una grande passione per il cinema, il secondo è originario di Nettuno, a 16 anni ha iniziato a lavorare come muratore ed è del 2000. Quando ho sentito “2-0-0-0” mi sono sentito una… La presentazione di Massimiliano. “Mia madre mi dice che le dispiace per la vita che mi ha fatto fare. Io le rispondo che invece la ringrazio perché sono contento di come sono oggi. Mamma mi ha insegnato i valori dell’amore, mi ha insegnato a rispettare una donna. Ho iniziato a lavorare a sedici anni facendo il muratore con mio zio, ... Leggi su biccy (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l’abbandono di Gianluca De Matteis e la scelta di Davide Donadei, oggi sono stati presentati i duedi. La redazione (che tutto sa) ha scelto. Il primo ha 25 anni e di professione fa il videomaker, ma ha una grande passione per il cinema, il secondo è originario di Nettuno, a 16 anni ha iniziato a lavorare come muratore ed è del 2000. Quando ho sentito “2-0-0-0” mi sono sentito una… La presentazione di. “Mia madre mi dice che le dispiace per la vita che mi ha fatto fare. Io le rispondo che invece la ringrazio perché sono contento di come sono oggi. Mamma mi ha insegnato i valori dell’amore, mi ha insegnato a rispettare una donna. Ho iniziato a lavorare a sedici anni facendo il muratore con mio zio, ...

