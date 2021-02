Una cortina di ferro è scesa sui vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dall’Ungheria alla Serbia, dal Montenegro alla Macedonia, c’è una parte dell’Europa dell’Est dove ianti-Covid prodotti in Cina e in Russia sono già ampiamente disponibili o in fase d’arrivo. Dopo l’apertura di Berlino – vincolata in ogni caso a un’eventuale approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco – i progetti di esportazione di Xi Jinping e Vladimir Putin nel continente europeo sono diventati più concreti. Se nel caso della Germania e degli altri 25 – Budapest ormai è storia a parte – il percorso è ancora incerto, per i Paesi che hanno avviato i negoziati d’adesione o sono candidati a entrare nell’Unione è sempre più difficile resistere alle offerte di russi e cinesi, soprattutto di fronte alle difficoltà che la stessa Ue sta riscontrando nel racimolare per sé iPfizer, Moderna e AstraZeneca. Serbia, Montenegro, ...