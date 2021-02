Switch spinto da Animal Crossing New Horizons! ' Molti hanno acquistato una seconda console'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 febbraio 2021) I dati di vendita di Nintendo riportati nella giornata di ierimostrato cheè arrivato a 80 milioni divendute finora. E questo risultato è stato raggiunto in meno di 4 anni sul mercato! Mentregiochicertamente aiutatoa raggiungere tali vendite, Nintendo ha menzionato: New Horizons come il titolo che più di tutti hale vendite dellama non solo. Qui sotto, infatti, potete leggere per intero la dichiarazione della grande N su come il gioco sta spingendo i consumatori ad acquistare un secondo: Leggi altro...