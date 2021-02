Stefano Cucchi, i giudici: ‘Lo Stato non può disinteressarsi di un detenuto’. La prescrizione per i medici? ‘Un fallimento della giustizia’ (Di martedì 2 febbraio 2021) “Lo Stato ha certamente il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno del tutto trascurato, in cui una vicenda, dal punto di vista giudiziario banale (un arresto in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in tragedia”. Parte da qui la dura accusa che i giudici del terzo processo d’Appello per la morte di Stefano Cucchi fanno allo Stato italiano nelle motivazioni della sentenza del 14 novembre 2019. Quella con cui hanno certificato l’avvenuta prescrizione per 4 medici dell’ospedale Sandro Pertini e hanno assolto un quinto medico, tutti accusati di omicidio colposo. Provvedimento che la stessa corte definisce “un fallimento della giustizia, come sempre avviene allorché cada la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Loha certamente il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno del tutto trascurato, in cui una vicenda, dal punto di vista giudiziario banale (un arresto in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in tragedia”. Parte da qui la dura accusa che idel terzo processo d’Appello per la morte difanno alloitaliano nelle motivazionisentenza del 14 novembre 2019. Quella con cui hanno certificato l’avvenutaper 4dell’ospedale Sandro Pertini e hanno assolto un quinto medico, tutti accusati di omicidio colposo. Provvedimento che la stessa corte definisce “ungiustizia, come sempre avviene allorché cada la ...

