Sci alpino, Christof Innerhofer e l’amuleto Garmisch per affinare la forma verso i Mondiali (Di martedì 2 febbraio 2021) Christof Innerhofer è “uomo da grandi appuntamenti” ed il Mondiale di Cortina è ormai vicinissimo ad alzare il sipario. L’altoatesino sta crescendo di condizione gara per gara, con il problema della positività al Covid-19 che ormai appare pienamente superato. Nella rassegna iridata il velocista azzurro si presenterà nel ruolo dell’outsider di lusso, provando a conquistare almeno una medaglia tra superG e discesa. A Kitzbuehel sono arrivati due quarti posti sicuramente importanti per Innerhofer, che ha fatto capire di sentirsi sempre meglio e di aver ritrovato il feeling con la velocità dopo i tanti problemi delle ultime stagioni. Prima di trasferirsi a Cortina, però, c’è ancora un appuntamento con la Coppa del Mondo, in quella Garmisch che lo vide protagonista assoluto nei fantastici Mondiali del ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)è “uomo da grandi appuntamenti” ed il Mondiale di Cortina è ormai vicinissimo ad alzare il sipario. L’altoatesino sta crescendo di condizione gara per gara, con il problema della positività al Covid-19 che ormai appare pienamente superato. Nella rassegna iridata il velocista azzurro si presenterà nel ruolo dell’outsider di lusso, provando a conquistare almeno una medaglia tra superG e discesa. A Kitzbuehel sono arrivati due quarti posti sicuramente importanti per, che ha fatto capire di sentirsi sempre meglio e di aver ritrovato il feeling con la velocità dopo i tanti problemi delle ultime stagioni. Prima di trasferirsi a Cortina, però, c’è ancora un appuntamento con la Coppa del Mondo, in quellache lo vide protagonista assoluto nei fantasticidel ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : .@goggiasofia si sfoga sui social: “Dolore e urla, ho finito le lacrime, ma guardo avanti” - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: 'Sulla schiena trovi cicatrici è lì che ci attacchi le ali' Kristian Ghedina in discesa è sempre andato più veloce di tu… - APistoiese : cai. OLTRE L’INDUSTRIA DELLA NEVE Superare la monocultura dello sci alpino con strategie e buone pratiche di svilup… -