Sangue sulle strade: mamma perde per sempre il suo bambino (Di martedì 2 febbraio 2021) Al ritorno dall'asilo l'automobile ha perso il controllo ed ha sbandato follemente fuori dalla strada: per il piccolo nulla da fare. Una vita spezzata sul nascere, all'improvviso. Aveva solo 4 anni il piccolo E. La tragedia si è consumata all'incirca alle 13.30 di ieri, 1° febbraio a Casal Velino, nella località di Verduzio, in provincia di Salerno, quando improvvisamente la Renault nella quale viaggiavano il bambino con la madre e la sorella è uscita fuori dalla strada finendo fuori una cunetta. Il corpo di E. è sbalzato fuori dall'automobile violentemente, l'impatto con il suolo gli è purtroppo risultato fatale. E. era appena uscito dall'asilo, dal suo luogo sicuro, dal posto più bello dell'infanzia, probabilmente felice di aver fatto nuove esperienze e nuovi incontri nella sua classe, ma la sua giovane vita è stata improvvisamente e brutalmente ...

