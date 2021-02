Rose McGowan reagisce alle accuse contro Marilyn Manson: "Io sto con Evan Rachel Wood" (Di martedì 2 febbraio 2021) Rose McGowan, anche lei in passato legata a Marilyn Manson da una relazione sentimentale, si schiera dalla parte di Evan Rachel Wood. Rose McGowan ha mostrato pubblicamente il suo supporto a Evan Rachel Wood sostenendola nelle sue dichiarazioni contro il rocker Marilyn Manson, accusato di abusi durante la loro relazione. Rose McGowan è intervenuta su Twitter mostrando il suo supporto a Evan Rachel Wood per aver trovato il coraggio di accusare pubblicamente l'ex fidanzato: "Io sto con Evan Rachel Wood e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021), anche lei in passato legata ada una relazione sentimentale, si schiera dalla parte diha mostrato pubblicamente il suo supporto asostenendola nelle sue dichiarazioniil rocker, accusato di abusi durante la loro relazione.è intervenuta su Twitter mostrando il suo supporto aper aver trovato il coraggio di accusare pubblicamente l'ex fidanzato: "Io sto cone ...

sibilla75 : @ofresialee Non ricordo di abusi su persone di in Hard Road.Fra l'altro stava con Rose McGowan del METOO con la qua… - Marco_p3 : @xtravaganza95 Sia la McGowan che Dita Von Teese l'avevano lasciato per 'stili di vita troppo differenti', magari a… - Marco_p3 : @xtravaganza95 Io con i miei pregiudizi che già me lo aspettavo ?? Comunque Rose McGowan, che era stata con lui negl… -