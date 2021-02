Quirinale: Mattarella ricorda Segni, 'meglio non rieleggibilità che semestre bianco' (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Ricorrono centotrenta anni dalla nascita di Antonio Segni, personalità politica eminente nell'Italia della riconquistata libertà e della costruzione democratica, uomo tenace, eletto Presidente della Repubblica nel maggio 1962 per un mandato che, a causa di una grave e improvvisa malattia, venne interrotto dopo poco più di due anni e mezzo", ricorda Mattarella. "Segni aderì da giovane al Partito Popolare di Luigi Sturzo e, negli anni successivi, subì le conseguenze della sua coerenza antifascista. Fino alla Liberazione si dedicò quasi esclusivamente agli studi giuridici, mettendo in luce grandi qualità di intellettuale e di docente. Dell'Università di Sassari, sua città natale, fu rettore per cinque anni e all'attività e al mondo accademico volle rimanere legato finché le responsabilità politiche non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Ricorrono centotrenta anni dalla nascita di Antonio, personalità politica eminente nell'Italia della riconquistata libertà e della costruzione democratica, uomo tenace, eletto Presidente della Repubblica nel maggio 1962 per un mandato che, a causa di una grave e improvvisa malattia, venne interrotto dopo poco più di due anni e mezzo",. "aderì da giovane al Partito Popolare di Luigi Sturzo e, negli anni successivi, subì le conseguenze della sua coerenza antifascista. Fino alla Liberazione si dedicò quasi esclusivamente agli studi giuridici, mettendo in luce grandi qualità di intellettuale e di docente. Dell'Università di Sassari, sua città natale, fu rettore per cinque anni e all'attività e al mondo accademico volle rimanere legato finché le responsabilità politiche non ...

