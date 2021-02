Prada Cup, perché Luna Rossa non è inferiore ad Ineos. Il parere di Gabriele Bruni (Di martedì 2 febbraio 2021) Luna Rossa e Ineos Uk si affronteranno nella Finale di Prada Cup a partire da sabato 13 febbraio. Sarà una serie conclusiva estremamente equilibrata, appassionante, avvincente e incerta. In palio non soltanto il trofeo, ma soprattutto la possibilità di poter sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici hanno sconfitto gli italiani nelle tre regate andate in scena durante il rund robin ad Auckland, ma si è trattato di successi di misura per Ben Ainslie e compagni. In particolar modo nel primo confronto è risultata decisiva la partenza, mentre il terzo è stato caratterizzato dal tanto discusso incrocio nel finale, dove Ineos non è stata penalizzata. Non sembra dunque esserci molta differenza tra i due equipaggi ed è difficile pronosticare chi riuscirà a vincere sette regate ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)Uk si affronteranno nella Finale diCup a partire da sabato 13 febbraio. Sarà una serie conclusiva estremamente equilibrata, appassionante, avvincente e incerta. In palio non soltanto il trofeo, ma soprattutto la possibilità di poter sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici hanno sconfitto gli italiani nelle tre regate andate in scena durante il rund robin ad Auckland, ma si è trattato di successi di misura per Ben Ainslie e compagni. In particolar modo nel primo confronto è risultata decisiva la partenza, mentre il terzo è stato caratterizzato dal tanto discusso incrocio nel finale, dovenon è stata penalizzata. Non sembra dunque esserci molta differenza tra i due equipaggi ed è difficile pronosticare chi riuscirà a vincere sette regate ...

