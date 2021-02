Ocasio - Cortez | ' Vittima di un' aggressione sessuale | sono una sopravvissuta'

Corriere : Ocasio-Cortez in lacrime: «Ho subito un'aggressione sessuale» - ilpost : L’assalto al Congresso raccontato da Alexandria Ocasio-Cortez - libe : Ocasio-Cortez raconte son invasion du Capitole - jacobLpeck : RT @repubblica: Usa, Ocasio Cortez in diretta su Instagram: 'Io vittima di un abuso sessuale' - EsmeraldaMori1 : RT @JacobinItalia: L'estrema destra è pericolosamente ossessionata da Alexandria Ocasio-Cortez e dalle sue compagne. È la stessa forma di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocasio Cortez

Sono stata vittima di una aggressione sessuale, sono una sopravvissuta . Alexandria, la pasionaria dei democratici, si confessa durante una diretta Instagram. Con la voce tremante e visibilmente scossa ammette di non averne parlato con molte persone nella sua vita. A ...In un lungo ed emozionato monologo su Instagram, la 31enne deputata democratica Alexandraha raccontato cosa le è successo durante l'assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill il 6 gennaio. Le ore nascosta al buio, la fuga per i corridoi, mentre si rendeva conto che ...AOC’s live, boosted by supporters, serves to remind everyone that Jan. 6 wasn’t that long ago. Photo: Chip Somodevilla/ “When we go through trauma, trauma compounds on each other,” Rep. Alexandria ...Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Alexandria Ocasio-Cortez: “Io vittima di un’aggressione sessuale” (Agenzia Vista) Stati Uniti, 02 febbraio 2021 Alexandria Ocasio-Cortez: ...