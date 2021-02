M5S: sconcerto per addio Carelli, era in corsa per ruolo in governo/Adnkronos (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) – Nel Movimento diversi parlamentari commentano con freddezza lo strappo di Carelli. “Un facilitatore che non ha mai facilitato nulla…”, scrive gelida una deputata nella chat di gruppo, con riferimento all’incarico affidato a Carelli nel dicembre del 2019: responsabile del Team del Futuro per l’area Comunicazione. Un ruolo dove il giornalista non ha lasciato il segno. “Carelli, il candidato a tutto”, ironizza un altro parlamentare parlando con un collega nel cortile di Montecitorio. Nel 2018, dopo il trionfo del M5S alle elezioni politiche, a lungo si parlò di una possibile candidatura del giornalista come presidente della Camera. Per alcune ore Carelli finì addirittura nel toto-premier. Nel governo gialloverde il deputato non riuscì a ottenere alcun ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) () – Nel Movimento diversi parlamentari commentano con freddezza lo strappo di. “Un facilitatore che non ha mai facilitato nulla…”, scrive gelida una deputata nella chat di gruppo, con riferimento all’incarico affidato anel dicembre del 2019: responsabile del Team del Futuro per l’area Comunicazione. Undove il giornalista non ha lasciato il segno. “, il candidato a tutto”, ironizza un altro parlamentare parlando con un collega nel cortile di Montecitorio. Nel 2018, dopo il trionfo del M5S alle elezioni politiche, a lungo si parlò di una possibile candidatura del giornalista come presidente della Camera. Per alcune orefinì addirittura nel toto-premier. Nelgialloverde il deputato non riuscì a ottenere alcun ...

