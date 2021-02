Le Regina Elisabetta torna a lavoro | incontrerà Joe Biden a Buckingham Palace

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, laè «determinata are al», ospitando il presidente Usa Joe, in concomitanza con il vertice G7 di giugno in Cornovaglia. Lo riportano i media britannici, riferendo che un ritorno in grande stile della 94enne sovrana ai suoi impegni ufficiali dovrebbe avvenire proprio in occasione della presenza in Inghilterra del nuovo presidente Usa. Al fianco della, nell’accoglierealla Casa Bianca, dovrebbero esserci il principe Carlo e il principe William, e le rispettive consorti Camilla e Kate. Nel corso della visita, riferiscono ancora i media britannici, laavrà un incontro faccia a faccia con ...