Elisabetta Gregoraci sbotta su Pierpaolo dietro le quinte del GF Vip: "Io di questa storia non ne posso proprio più" (VIDEO) (Di martedì 2 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci stanca dei teatrini di Pierpaolo e famiglia Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sin dall'inizio sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuti un'amicizia speciale all'interno della casa più spiata d'Italia. Un legame che per un certo verso si è spezzato dopo che la soubrette calabrese ha abbandonato il gioco e l'ex Velino di Striscia la Notizia si è gettato tra le braccia di Giulia Salemi creando una storia con lei. Adesso però, anche i Gregorelli (fan di EliGreg e il 30enne)sono pieni del fatto che la 40enne vanga tirata in ballo ogni volta che si parla del lucano. Nonostante tutto, il conduttore Alfonso Signorini continua a interpellare l'ex moglie di Flavio Briatore, ogni volta che un familiare del gieffino va ...

