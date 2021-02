Dormire, il modo più sano e naturale per essere bella (Di martedì 2 febbraio 2021) Il sonno è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo ed è indispensabile per il nostro benessere; Dormire bene è necessario ed ha ricadute positive perfino sull' aspetto fisico , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Il sonno è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo ed è indispensabile per il nostro benbene è necessario ed ha ricadute positive perfino sull' aspetto fisico , ...

E' tuttavia stato dimostrato dai ricercatori che dormire regolarmente per almeno otto ore è il miglior modo per prenderci cura del nostro volto: un riposo efficace rende il viso più rilassato e ...

Quanti tipi di riposo conosciamo

Riposo mentale Dormire, lo abbiamo sottolineato, non è sinonimo di riposo. Un sonno di scarsa ... Tutti siamo artisti a modo nostro. Riposarsi creativamente vuol dire ritagliare una buona parte della ...

Una bella dormita è l'arma migliore per combattere i segni del tempo, sentirsi bene e godere di una forma smagliante ...

La Luna influenza il sonno? La risposta da un nuovo studio

Nelle notti che precedono la luna piena, si tende a dormire di meno e ad andare a letto più tardi. A suggerirlo sono i risultati di una ricerca condotta dall'Università di Washington, dall'Università ...

