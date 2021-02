Crisi di governo, “Nessuna intesa” Matteo Renzi alza la posta (Di martedì 2 febbraio 2021) Nemmeno la telefonata in extremis di Giuseppe Conte, alle quattro del pomeriggio, è servita a far cambiare idea a Matteo Renzi. Anche perché in quel colloquio durato circa una ventina di minuti, il premier, stando al leader di Italia viva, non ha affrontato veramente nessuno dei temi sul tappeto. «Mi ha chiamato — ha raccontato Renzi alla delegazione di Iv prima di salire al Colle — con l’obiettivo di ricucire. La definireiuna telefonata di cortesia. Lui mi diceva che non ci dovevano essere problemi personali tra di noi e io gli ho spiegato che in compenso c’è un’enorme questione politica. Che tale è rimasta dopo quel colloquio in cui il professore nemmeno mi ha proposto un metodo, una road map per uscire dalla Crisi. Evidentemente non ha capito che io non sono irritato con lui ma gli pongo dei ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 febbraio 2021) Nemmeno la telefonata in extremis di Giuseppe Conte, alle quattro del pomeriggio, è servita a far cambiare idea a. Anche perché in quel colloquio durato circa una ventina di minuti, il premier, stando al leader di Italia viva, non ha affrontato veramente nessuno dei temi sul tappeto. «Mi ha chiamato — ha raccontatoalla delegazione di Iv prima di salire al Colle — con l’obiettivo di ricucire. La definireiuna telefonata di cortesia. Lui mi diceva che non ci dovevano essere problemi personali tra di noi e io gli ho spiegato che in compenso c’è un’enorme questione politica. Che tale è rimasta dopo quel colloquio in cui il professore nemmeno mi ha proposto un metodo, una road map per uscire dalla. Evidentemente non ha capito che io non sono irritato con lui ma gli pongo dei ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - marilisa06 : RT @ELENAGORINI2: Abbiamo assistito a tante crisi di governo ed agli innumerevoli giochetti per equilibrare il dare e avere che ci stanno d… - giovcusumano : RT @francescocosta: La riflessione del post di ieri sulla crisi di governo prosegue qui: e parliamo della persona che l'ha innescata. https… -