Crisi di governo, fallisce la trattativa tra Renzi e gli alleati. Mattarella dà l'incarico a Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Sarà un governo di alto profilo istituzionale. E sarà guidato dall'ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. Così ha deciso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver appurato il fallimento del mandato esplorativo affidato al presidente della Camera, Roberto Fico. «In altri Paesi in cui si è votato, obbligatoriamente, perché erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti, si è verificato un grave aumento dei contagi di Coronavirus – ha osservato il Capo dello Stato -. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo, anche oggi, continuiamo ogni giorno a registrare». Il tuo browser non supporta il tag iframe «Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento – ha proseguito il Capo dello Stato – perché ...

