Covid a Napoli, Emergency e Spesasospesa: aiuti a più di 350 famiglie

Napoli – Sono 400 i pacchi alimentari donati ogni settimana a circa 350 famiglie coinvolte nella rete composta da 40 volontari del progetto Nessuno Escluso di Emergency a Napoli. Che insieme con Spesasospesa.org, fanno fronte alle nuove povertà, causate dall'emergenza sanitaria. "A Napoli siamo partiti il 31 ottobre con circa 100 famiglie nei quartieri di Pianura, Soccavo e Ponticelli e per la fine di dicembre contiamo di arrivare a 600 pacchi a settimana per 550 nuclei famigliari, che noi accompagneremo in questo percorso fino alla fine di marzo 2021 – ha dichiarato Peppino Fiordelisi, coordinatore dei volontari di Emergency in Campania -. Nelle nostre consegne incontriamo spesso chi lavorava presso una pizzeria o un ...

