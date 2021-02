Coppa Italia, Inter-Juve 1-2 con doppio CR7 (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juve vince 2-1 sul campo dell’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Due errori difensivi costano carissimi ai nerazzurri che, passati in vantaggio dopo appena 9? con Lautaro, si fanno raggiungere e superare da una doppietta di Cristiano Ronaldo. La Juve di Pirlo si aggiudica così il match di andata della semifinale mettendo una seria ipoteca sull’accesso in finale e riscattando la sconfitta di 16 giorni fa in campionato. Per la sfida Pirlo, privo degli indisponibili Dybala e Ramsey, concede un turno di riposo a Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Chiesa e Arthur e manda in campo dal 1? Buffon, Demiral, de Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi e Rabiot. Mentre Conte dovendo fare a meno di due pedine importanti, come Lukaku e Hakimi, squalificati, manda in campo Sanchez e Darmian, con ... Leggi su funweek (Di martedì 2 febbraio 2021) Lavince 2-1 sul campo dell’nell’andata della semifinale di. Due errori difensivi costano carissimi ai nerazzurri che, passati in vantaggio dopo appena 9? con Lautaro, si fanno raggiungere e superare da una doppietta di Cristiano Ronaldo. Ladi Pirlo si aggiudica così il match di andata della semifinale mettendo una seria ipoteca sull’accesso in finale e riscattando la sconfitta di 16 giorni fa in campionato. Per la sfida Pirlo, privo degli indisponibili Dybala e Ramsey, concede un turno di riposo a Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Chiesa e Arthur e manda in campo dal 1? Buffon, Demiral, de Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi e Rabiot. Mentre Conte dovendo fare a meno di due pedine importanti, come Lukaku e Hakimi, squalificati, manda in campo Sanchez e Darmian, con ...

