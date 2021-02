15enne scappa da casa e fa perdere le proprie tracce | l’appello per ritrovarla

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ta da, a Lavinio, nel Comune di Anzio, e ha preso un treno diretto a Roma, sabato 30 gennaio. E da quel momento si sono perse ledi lei, Fatima Cizmic, appena. La ragazzina, molto attiva su Tik Tok, è irraggiungibile al telefono e non si è più messa in contatto con la famiglia, che la cerca disperatamente, tanto da denunciarne la scomparsa alle forze dell’ordine e all’associazione Penelope Onlus, che ha diramato dei volantini – anche attraverso i social network – per aiutare nelle ricerche. La ragazza, mora, con gli occhi scuri, alta 1,55 e di corporatura esile, potrebbe essere vestita con un gubbino nero o con un giaccone arancione. Chiunque avvisti laè pregato di contattare il numero 3396514799 o le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.

