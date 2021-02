Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 17:15 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 17.05 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio INCIDENTE SULLA A12 Roma TARQUINIA TRA IL BIVIO Roma FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE SULLA FLAMINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RISOLTO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST NEL TRATTO DI VIA DEL FORO ITALICO. CODE IN SMALTIMENTO TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI INTENSIFICANO I RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 17.05 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAINCIDENTE SULLA A12TARQUINIA TRA IL BIVIOFIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE SULLA FLAMINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RISOLTO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST NEL TRATTO DI VIA DEL FORO ITALICO. CODE IN SMALTIMENTO TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI INTENSIFICANO I RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Terminati i lavori in via di Santa Maria in Cosmedin, le linee bus 30, 83, 170, 716, 781, n716 e n… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-02-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 02 - 2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... CHISA PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA LA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ...

Allerta smog: da domani anche a Reggio Emilia stop ai diesel euro 4

3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... CHISA PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA LAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ...3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla...