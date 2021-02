Usa, la neve per i panda è irresistibile: così Mei Xiang e Tian Tian si divertono con capriole e discese – Video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Neanche i panda giganti possono resistere al fascino della neve. Tanto da trasformare lo Smithsonian’s National Zoo di Washington in un parco giochi. Gli esemplari Mai Xiang e Tian Tian, ospiti del parco, si sono divertiti come bambini domenica, quando la città è stata ricoperta dalla neve. capriole e discese sono le protagoniste di questo Video: i due panda hanno sfruttato il soffice strato di neve per giocare. La loro gioia è contagiosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Neanche igiganti possono resistere al fascino della. Tanto da trasformare lo Smithsonian’s National Zoo di Washington in un parco giochi. Gli esemplari Mai, ospiti del parco, si sono divertiti come bambini domenica, quando la città è stata ricoperta dallasono le protagoniste di questo: i duehanno sfruttato il soffice strato diper giocare. La loro gioia è contagiosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Usa, la neve per i panda è irresistibile: così Mei Xiang e Tian Tian si divertono con capriole e discese – Video)… - cricci52 : Usa, i panda si divertono come bambini: discese e capriole sulla neve - LaStampaTV : VIDEO | Usa, i panda si divertono come bambini: discese e capriole sulla neve - gurulku : RT @Ric746: Come funzionano le 'rivoluzioni colorate' made USA. #Mosca un manifestante lancia un contenitore di vernice rossa verso un pol… - rosatoeu : Usa, i panda si divertono come bambini: discese e capriole sulla neve. Siamo allo Smithsonian's National Zoo di Was… -