Un National security council per l’Italia. L’analisi di Mesini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le recenti polemiche sull’Intelligence hanno richiamato l’attenzione sull’opportunità di sottrarre una materia tanto delicata alle liti politiche. In Italia è stata avanzata più volte la proposta di istituire un National security council (Nsc) secondo l’esempio americano. La proposta è di grande interesse e pone urgentemente al centro del dibattito temi che meriterebbero una riflessione più approfondita rispetto a quella svolta sinora. Occorre tuttavia maggiore precisione nel definire i termini della questione per evitare imprecisioni, ambiguità e confusione. Quale funzione assolve il Nsc americano? Da quando è stato istituito nel 1947 per supportare il presidente in materia politica estera, difesa, Intelligence ed economia, il Nsc ha garantito il necessario coordinamento tra i dipartimenti governativi e la Casa Bianca. Al suo interno ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le recenti polemiche sull’Intelligence hanno richiamato l’attenzione sull’opportunità di sottrarre una materia tanto delicata alle liti politiche. In Italia è stata avanzata più volte la proposta di istituire un(Nsc) secondo l’esempio americano. La proposta è di grande interesse e pone urgentemente al centro del dibattito temi che meriterebbero una riflessione più approfondita rispetto a quella svolta sinora. Occorre tuttavia maggiore precisione nel definire i termini della questione per evitare imprecisioni, ambiguità e confusione. Quale funzione assolve il Nsc americano? Da quando è stato istituito nel 1947 per supportare il presidente in materia politica estera, difesa, Intelligence ed economia, il Nsc ha garantito il necessario coordinamento tra i dipartimenti governativi e la Casa Bianca. Al suo interno ...

