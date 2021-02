UFFICIALE Mattia Bani è un nuovo giocatore del Parma

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In attesa del comunicato, il presidente delKyle J.Krause ha annunciato l’acquisto del difensoreCon un tweet apparso sulla paginadel presidente Kyle J.Krause, ilha ufficializzato l’acquisto del difensore. L’operazione, secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, si dovrebbe essere chiusa per 1,5 milioni per il prestito e il diritto di riscatto fissato a 5 milioni. ?? ???? Ready to welcome –#to! #Forzapic.twitter.com/XLTb1WTqg0 — Kyle J. Krause (@Kyle J Krause) February 1, 2021 Leggi su Calcionews24.com