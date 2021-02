Tutto quello che c’è da sapere per partecipare alla lotteria degli scontrini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Scontrino della spesa Foto di Steve Buissinne da PixabayÈ ufficiale: inizia oggi la lotteria degli scontrini, seconda parte del piano Cashless Italia lanciato dal governo per favorire l’utilizzo del pagamento elettronico. Il concorso assegna premi in denaro attraverso l’estrazione a sorte di biglietti virtuali, generati dall’acquisto di beni e servizi per almeno un euro, effettuato con pagamento elettronico presso esercenti che trasmettono in via telematica i corrispettivi e da ora anche il codice lotteria del cliente. La prima estrazione mensile avverrà giovedì 11 marzo, ma sono previsti anche sorteggi settimanali a partire dal 10 giugno e annuali da inizio 2022, con premi fino a 5 milioni di euro. La lotteria degli scontrini è gratuita e sono ammessi tutti i ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) Scontrino della spesa Foto di Steve Buissinne da PixabayÈ ufficiale: inizia oggi la, seconda parte del piano Cashless Italia lanciato dal governo per favorire l’utilizzo del pagamento elettronico. Il concorso assegna premi in denaro attraverso l’estrazione a sorte di biglietti virtuali, generati dall’acquisto di beni e servizi per almeno un euro, effettuato con pagamento elettronico presso esercenti che trasmettono in via telematica i corrispettivi e da ora anche il codicedel cliente. La prima estrazione mensile avverrà giovedì 11 marzo, ma sono previsti anche sorteggi settimanali a partire dal 10 giugno e annuali da inizio 2022, con premi fino a 5 milioni di euro. Laè gratuita e sono ammessi tutti i ...

