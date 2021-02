Traffico di droga tra Napoli e Palermo | cinque arresti

Rinnovamento_FI : RT @BerniniAM: Complimenti ai @_Carabinieri_ di #Riccione che hanno scoperto un rilevante traffico di stupefacenti, arrestato 2 uomini e se… - Davidone74 : Traffico di droga dalla riviera romagnola, perquisito un giovane di Cassano Magnago. Due agli arresti - FI_Parlamento : RT @BerniniAM: Complimenti ai @_Carabinieri_ di #Riccione che hanno scoperto un rilevante traffico di stupefacenti, arrestato 2 uomini e se… - varesenews : Traffico di droga dalla riviera romagnola, perquisito un giovane di Cassano Magnago. Due agli arresti - _di_passaggio : @RB13548368 @yenisey74 @RobertoRenga E finalmente giungere nell’amata Florida, ove hanno la scelta democratica tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga

Agenzia ANSA

... le perquisizioni sono state estese anche presso la sede della ditta di Sogliano al Rubicone da dove si riteneva provenisse il carico dibloccato in provincia di Varese. Al termine delle ...La zona, ai confini tra Albania e Kosovo, è impervia e poco abitata, ilscarso. In più è una notte piovosa, di condizioni meteo avverse come può esserlo il gennaio in montagna. 'Ho visto la ...L’indagine trae spunto da un intervento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico del luglio 2019 nel rione Danisinni, nel corso del quale si sono individuati due veicoli con occultato un ...La Squadra Mobile di Palermo, coadiuvato da operatori della Squadra Mobile di Napoli, ha provveduto ad eseguire 5 misure cautelari, ...