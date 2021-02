Sondrio | la Minoranza contro il sindaco Scaramellini | ' Non è più un interlocutore credibile'

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio Minoranza

SondrioToday

Continua a far discutere la scelta dei gruppi didel consiglio comunale didi abbandonare anzitempo l'assemblea virtuale cittadina dopo che il sindaco, Marco Scaramellini, avvalendosi del comma 6 dell'articolo 30, ha preferito ..., lo scontro sulla zona rossa sbagliata in regione Lombardia 'sbarca' in Consiglio comunale 27 gennaio 2021Non è piaciuta la scelta del primo cittadino di non rispondere in consiglio comunale all'interrogazione urgente "Zona rossa in Lombardia: pasticci che i cittadini non meritano". Il video di quanto acc ...Breve resoconto dell'incontro, svoltosi all'Angvd giovedì 21 Gennaio, sul tema delle foibe ed il vero volto del comunismo titino ...