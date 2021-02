Serie C, le partite del 2 e 3 febbraio in diretta su Sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio, saranno 15 i match della 22^giornata di Campionato trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita).Martedì 2 febbraio ore 17.30 - Pontedera-Carrarese (Sky Sport 251, telecronaca Luca Boschetto) ore 17.30 - Modena-Triestina (Sky Sport 252, telecronaca Daniele Barone) ore 17.30 - Foggia-Teramo (Sky Sport 253, telecronaca Marco Frisoli) Mercoledì 3 febbraio ore 12.30 - Pro Patria-Olbia (Sky Sport 251, telecronaca Luca Mastrorilli) ore 12.30 - Sudtirol-Matelica (Sky Sport 252, telecronaca Geri De Rosa) ore 12.30 - Casertana-Potenza (Sky Sport 253, telecronaca Luca Boschetto) ore 15.00 - Alessandria-Lecco (Sky Sport 251, telecronaca Antonio Nucera) ore 15.00 - Fermana-Sambenedettese (Sky Sport 252, telecronaca Riccardo Trevisani) ore 15.00 ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra martedì 2 e mercoledì 3, saranno 15 i match della 22^giornata di Campionato trasmessi inpay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita).Martedì 2ore 17.30 - Pontedera-Carrarese (Sky Sport 251, telecronaca Luca Boschetto) ore 17.30 - Modena-Triestina (Sky Sport 252, telecronaca Daniele Barone) ore 17.30 - Foggia-Teramo (Sky Sport 253, telecronaca Marco Frisoli) Mercoledì 3ore 12.30 - Pro Patria-Olbia (Sky Sport 251, telecronaca Luca Mastrorilli) ore 12.30 - Sudtirol-Matelica (Sky Sport 252, telecronaca Geri De Rosa) ore 12.30 - Casertana-Potenza (Sky Sport 253, telecronaca Luca Boschetto) ore 15.00 - Alessandria-Lecco (Sky Sport 251, telecronaca Antonio Nucera) ore 15.00 - Fermana-Sambenedettese (Sky Sport 252, telecronaca Riccardo Trevisani) ore 15.00 ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Colpo Brescia, arriva un promessa in attacco dalla Turris

Commenta per primo Colpo in attacco per il Brescia che ufficializza l'arrivo dalla Turris di Luca Pandolfi. Classe 1998, Pandolfi ha realizzato 6 gol in 20 partite in questa stagione di Serie C.

Juve, Pirlo: 'Questo gruppo ha fame. Conosciamo Conte e sappiamo come gioca'

Non dobbiamo adagiarci perchè siamo solo all'inizio del ritorno quindi abbiamo ancora tante partite da giocare. Dall'Inter mi aspetto la solita gara. Cercheranno di mettere in campo le proprie idee. ...

Crisi di governo – Italia Viva chiede un documento scritto

Crisi di governo. Italia Viva propone una commissione bilaterale e richiede un documento finale scritto. PD propone parità salariale.

Serie C: Matelica saluta il difensore Masini

1' di lettura 01/02/2021 - Il Matelica comunica la risoluzione consensuale con il calciatore Gabriele Masini. La società ringrazia il ragazzo per l’impegno e la serietà sempre dimostrati in maglia bia ...

