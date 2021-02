Roma, Tiago Pinto: «Reynolds tra i talenti più interessanti» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha espresso le prime considerazioni sull’acquisto di Bryan Reynolds: le sue parole Tiago Pinto, general manager della Roma, ha espresso le prime considerazioni sull’acquisto di Bryan Reynolds. «Siamo davvero felici di poter accogliere a Roma uno dei giovani più interessanti del calcio statunitense. L’individuazione di talenti è parte integrante dei programmi del Club: la scelta di Bryan di aderire al nostro progetto è il presupposto migliore per la condivisione di un percorso di crescita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021), general manager della, ha espresso le prime considerazioni sull’acquisto di Bryan: le sue parole, general manager della, ha espresso le prime considerazioni sull’acquisto di Bryan. «Siamo davvero felici di poter accogliere auno dei giovani piùdel calcio statunitense. L’individuazione diè parte integrante dei programmi del Club: la scelta di Bryan di aderire al nostro progetto è il presupposto migliore per la condivisione di un percorso di crescita». Leggi su Calcionews24.com

