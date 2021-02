Repubblica: Mertens starà fuori almeno una settimana ma lo stop rischia di essere più lungo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Napoli dovrà affrontare un gennaio di fuoco senza Dries Mertens. Il belga è tornato ad Anversa per sottoporsi ad un nuovo ciclo di terapie per la caviglia. Resterà fuori almeno una settimana, scrive Repubblica Napoli, ma lo stop rischia di essere ancora più lungo. “Il Napoli ha perso nuovamente il suo attaccante più prolifico (è il miglior marcatore della storia azzurra con 130 reti) nel tour de force del mese di febbraio. Il belga è volato ieri ad Anversa e sarà valutato da Lieven Maesschalck alla clinica Move to Cure. La caviglia sinistra continua a dargli fastidio e la sostituzione nel finale del match dello Spezia è stato il segnale di un infortunio che continua a tormentarlo. Mertens resterà ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Napoli dovrà affrontare un gennaio di fuoco senza Dries. Il belga è tornato ad Anversa per sottoporsi ad un nuovo ciclo di terapie per la caviglia. Resteràuna, scriveNapoli, ma lodiancora più. “Il Napoli ha perso nuovamente il suo attaccante più prolifico (è il miglior marcatore della storia azzurra con 130 reti) nel tour de force del mese di febbraio. Il belga è volato ieri ad Anversa e sarà valutato da Lieven Maesschalck alla clinica Move to Cure. La caviglia sinistra continua a dargli fastidio e la sostituzione nel finale del match dello Spezia è stato il segnale di un infortunio che continua a tormentarlo.resterà ...

