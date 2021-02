Prada Cup, New Zealand ringrazia American Magic: “Ka Kite Ano”. Cosa vuol dire la scritta in lingua maori? (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ka Kite Ano, American Magic“. Con questo tradizionale e accorato saluto in lingua maori (non significa altro che “Ci vediamo”), Team New Zealand ha saluto il sodalizio statunitense, eliminato dalla Prada Cup al termine di una semifinale a senso unico contro Luna Rossa. I detentori della America’s Cup avevano aiutato l’equipaggio di Terry Hutchinson a riparare la barca dopo la terribile scuffia rimediata nel round robin, ma la corsa corso il tempo per salvare Patriot non è bastata per essere competitivi contro gli italiani. American Magic torna a casa e i kiwi li salutano pubblicamente, con un post che elogia quanto fatto da Dean Barker e compagni in queste settimane: “Hai dato l’esempio con coraggio, entusiasmo e sportività“. Il team ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) “KaAno,“. Con questo tradizionale e accorato saluto in(non significa altro che “Ci vediamo”), Team Newha saluto il sodalizio statunitense, eliminato dallaCup al termine di una semifinale a senso unico contro Luna Rossa. I detentori della America’s Cup avevano aiutato l’equipaggio di Terry Hutchinson a riparare la barca dopo la terribile scuffia rimediata nel round robin, ma la corsa corso il tempo per salvare Patriot non è bastata per essere competitivi contro gli italiani.torna a casa e i kiwi li salutano pubblicamente, con un post che elogia quanto fatto da Dean Barker e compagni in queste settimane: “Hai dato l’esempio con coraggio, entusiasmo e sportività“. Il team ...

