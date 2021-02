Papa Francesco | “Impressionante numero donne colpite da violenza | non ignorare grido d’aiuto”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Oggi continuano a esserci donne che subiscono violenza. Violenza psicologica, violenza verbale, violenza fisica, violenza sessuale. E’ impressionante il numero di donne colpite, offese, violate. Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per tutta l’umanita’. Per gli uomini e per tutta l’umanita’. Le testimonianze delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non possiamo ignorare. Non possiamo guardare dall’altra parte. Preghiamo per le donne vittime di violenza, perche’ vengano protette dalla societa’ e perche’ le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti”. Cosi’ Papa Francesco nelle sue intenzioni di preghiera per il mese di febbraio, in un video diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera e pubblicato anche su twitter.

Il prossimo Anno "Amoris laetitia" voluto da Papa Francesco, che prenderà il via il prossimo 19 marzo per concludersi alla vigilia del X Incontro mondiale delle famiglie (a Roma nel giugno 2022)