Palermo | parere Genio civile su Prg | sindaco ‘prescritte alcune modifiche | no criticità’

ComunePalermo : #NewsPA - Parere del Genio Civile al nuovo Piano Regolatore Generale - Dichiarazione consigliere Sala - ComunePalermo : #TerritorioPA - PRG, emesso parere del Genio Civile. Soddisfazione di Orlando e Catania: 'gli uffici adegueranno ce… - GiornaleLORA : Palermo PRG, emesso parere del Genio Civile - blogsicilia : Scuole chiuse, la Regione stoppa i sindaci sceriffi, 'parere vincolante delle Asp' - - caltalive : Su proposta del Coordinatore Nazionale Giovani UdC Gero Palermo, sentito il parere favorevole del vice segretario v… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo parere

L'Ufficio del Genio Civile della Regione Siciliana, in data odierna, dopo un lungo approfondito esame ha esitato ilsul Piano Regolatore Generale della Città di, onerando l'amministrazione comunale di alcuni adempimenti . Tra gli adempimenti rilevanti si conferma la fascia di inedificabilità, non ...... unpositivo ma con alcune prescrizioni. Comune in ritardo: così il cemento assediadi Sara Scarafia 18 Dicembre 2020Negli ospedali tornano a crescere i ricoveri che adesso sono 1.540, ovvero 11 in più rispetto a ieri ma restano stabili quelli in terapia intensiva che sono 204 come ieri. L'articolo Covid19, con 766 ...Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - Arriva il parere del Genio civile della Regione siciliana al Piano regolatore generale della città di Palermo. Lo rende noto il Comune, spiegando che l'amministrazione co ...