Novità in casa Netflix, verrà introdotto il timer per lo spegnimento automatico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Netflix continua a coccolare i propri abbonati: a breve verrà introdotto il timer per lo spegnimento automatico (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)Dopo aver effettuato i consueti test di routine la regina degli OTT(Over the top), Netflix, è pronta ad inserire ufficialmente una nuova funzione sulla piattaforma che soddisferà eccome gli abbonati. Si tratta dell’introduzione del timer per lo spegnimento automatico. Ti potrebbe interessare anche->Ecobonus, già esaurito un terzo dei fondi per i veicoli a basse emissioni Netflix, pronto il timer di spegnimento automatico Come comunicato, da The Verge, attraverso una sessione di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021)continua a coccolare i propri abbonati: a breveilper lo(OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)Dopo aver effettuato i consueti test di routine la regina degli OTT(Over the top),, è pronta ad inserire ufficialmente una nuova funzione sulla piattaforma che soddisferà eccome gli abbonati. Si tratta dell’introduzione delper lo. Ti potrebbe interessare anche->Ecobonus, già esaurito un terzo dei fondi per i veicoli a basse emissioni, pronto ildiCome comunicato, da The Verge, attraverso una sessione di ...

CercaVino : Caparzo Brunello di Montalcino 'la Casa' Doppio Magnum (300cl.) 2016: €256,00 @ iWine - loveemcu : Ovviamente la dad al 50% non funziona in quasi tutte le classi e noi 11 a casa ci stiamo letteralmente facendo i ca… - sportli26181512 : Ve li ricordate? - Empereur trionfa, Avenatti prova in Belgio, Klopp chiama Mustafi: Ve li ricordate? - Empereur tr… - la_stordita : @cippiriddu Allego prova. (Scherzi a parte, continuare con l’attuale e non ripartire da zero sarebbe una novità in… - sabrina33545367 : @Bu39159456 @cinziaberardi1 @Corriere Guardi non sono superficiale, mia suocera ha preso covid in rsa ( novità) sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità casa Omicidio Roberta Siragusa: l'ombra di un complice dietro l'orrore

Tra le novità emerse, l'ipotesi di un complice dietro il delitto e alcune evidenze rilevate sul ... che comunque è certo che sia stata agita (basti pensare alle chiavi di casa della ragazza e ad altro ...

POCO X3 Pro, una certificazione ne svela le prime caratteristiche

Grandi novità in casa POCO . Il noto brand di telefonia mobile, nato come spin - off di Xiaomi e che nel corso degli ultimi mesi ha ottenuto un'identità indipendente, potrebbe essere pronta a lanciare un ...

Rocco Siffredi: «Mia moglie Rozsa non ha cercato di farmi cambiare idea» Corriere della Sera Tra leemerse, l'ipotesi di un complice dietro il delitto e alcune evidenze rilevate sul ... che comunque è certo che sia stata agita (basti pensare alle chiavi didella ragazza e ad altro ...GrandiinPOCO . Il noto brand di telefonia mobile, nato come spin - off di Xiaomi e che nel corso degli ultimi mesi ha ottenuto un'identità indipendente, potrebbe essere pronta a lanciare un ...