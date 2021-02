«Nessuno detta la linea a Forza Italia». Berlusconi si smarca e apre al «governissimo» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1° feb – Mentre sono ancora in corso le trattative per il nuovo governo giallofucsia, Silvio Berlusconi ha deciso di smarcarsi dagli ingombranti alleati del centrodestra e di giocare su più tavoli. La sua posizione è chiara: niente Conte ter, niente elezioni; ci serve un bel governo di unità nazionale. «L’Italia in questo momento drammatico avrebbe bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interessi di parte», ha dichiarato l’ex Cav in un’intervista al Corriere della Sera. Berlusconi, il battitore libero Come tutti sanno, sia Salvini sia soprattutto la Meloni hanno escluso grandi ammucchiate, indicando nel voto anticipato la via maestra da seguire. Ma Berlusconi, che dalle elezioni avrebbe solo da perdere (rispetto alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1° feb – Mentre sono ancora in corso le trattative per il nuovo governo giallofucsia, Silvioha deciso dirsi dagli ingombranti alleati del centrodestra e di giocare su più tavoli. La sua posizione è chiara: niente Conte ter, niente elezioni; ci serve un bel governo di unità nazionale. «L’in questo momento drammatico avrebbe bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interessi di parte», ha dichiarato l’ex Cav in un’intervista al Corriere della Sera., il battitore libero Come tutti sanno, sia Salvini sia soprattutto la Meloni hanno escluso grandi ammucchiate, indicando nel voto anticipato la via maestra da seguire. Ma, che dalle elezioni avrebbe solo da perdere (rispetto alle ...

