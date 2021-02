Morte Astori: perito tribunale, il decesso del capitano non poteva essere evitato (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'esito della perizia sarà discusso giovedì 4 febbraio, ma le conclusioni sembrerebbero favorevoli all'unico imputato Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, accusato di omicidio colposo e che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'esito della perizia sarà discusso giovedì 4 febbraio, ma le conclusioni sembrerebbero favorevoli all'unico imputato Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, accusato di omicidio colposo e che ha scelto digiudicato con il rito abbreviato

