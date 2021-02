LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Gut-Behrami chiama, Vlhova risponde. Brignone: “Non riesco a mettere insieme i pezzi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL SuperG DI Garmisch LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO IL SuperG DI Garmisch IL VIDEO DELLA VITTORIA DI LARA GUT A Garmisch, SETTIMA Brignone FEDERICA Brignone: “HO COMMESSO TROPPI ERRORI, NON riesco A mettere insieme I pezzi” MARTA BASSINO: “SODDISFATTA DI ESSERE NELLE DIECI DI QUESTO SuperG” I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Garmisch TEMPI DI RECUPERO PER SOFIA GOGGIA: SI PARLA DI DUE MESI COSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO MICHELA MOIOLI DEDICA UN MESSAGGIO SU INSTAGRAM A SOFIA GOGGIA E’ tutto per questa DIRETTA ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELDILA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO ILDIIL VIDEO DELLA VITTORIA DI LARA GUT A, SETTIMAFEDERICA: “HO COMMESSO TROPPI ERRORI, NON” MARTA BASSINO: “SODDISFATTA DI ESSERE NELLE DIECI DI QUESTO” I PETTORALI DI PARTENZA DELDITEMPI DI RECUPERO PER SOFIA GOGGIA: SI PARLA DI DUE MESI COSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO MICHELA MOIOLI DEDICA UN MESSAGGIO SU INSTAGRAM A SOFIA GOGGIA E’ tutto per questa...

