“Lei è completamente fatto!”. Non è l’Arena, Matteo Bassetti non riesce a trattenersi: Giletti costretto a intervenire. Cosa è successo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Botte da orbi a Non è l’Arena su La7. Ospite di Massimo Giletti c’è Mariano Amici, medico di famiglia di Ardea, di cui è stato anche sindaco, balzato agli onori delle cronache per le posizioni sul Covid che lo hanno fatto identificare come No Vax. Etichetta respinta dal medico che ribadisce le sue critiche e le sue teorie sui vaccini e sulle misure anti contagio come le mascherine. In studio è furioso lo scontro con Matteo Bassetti direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico del San Martino. Giletti manda un video in cui Amici arringa una piazza. “Libertà deve essere il nostro grido di guerra”, grida dopo aver detto di non usare la mascherina quando riceve i pazienti, decine al giorno, e negato l’efficacia dei vaccini anti-Covid. Bassetti sbotta: “Chi nega il vaccino ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Botte da orbi a Non èsu La7. Ospite di Massimoc’è Mariano Amici, medico di famiglia di Ardea, di cui è stato anche sindaco, balzato agli onori delle cronache per le posizioni sul Covid che lo hanno fatto identificare come No Vax. Etichetta respinta dal medico che ribadisce le sue critiche e le sue teorie sui vaccini e sulle misure anti contagio come le mascherine. In studio è furioso lo scontro condirettore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico del San Martino.manda un video in cui Amici arringa una piazza. “Libertà deve essere il nostro grido di guerra”, grida dopo aver detto di non usare la mascherina quando riceve i pazienti, decine al giorno, e negato l’efficacia dei vaccini anti-Covid.sbotta: “Chi nega il vaccino ...

