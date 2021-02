L’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia | “Voglio una Chiesa povera per i poveri”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “E’ agli ultimi che il Signore affida il sogno di unafedele al Vangelo, che fa della condivisione il sale di ogni progetto pastorale, che non confida nelle strutture e nei programmi, ma nella misericordia del Padre”. E’ quanto affermadi, mons., in una lettera pubblicata nel nuovo numero di ‘Vita pastorale’. “Non riesco a pensare al mio sacerdozio senza ricordare il volto di, sofferenti, emarginati, che hanno convertito la mia vita dall’illusione di garanzie che non hanno nulla a che fare con il Vangelo di Gesu'”, prosegue il presule. “Non riesco a pensare al Cristo senza il bene seminato nella mia storia da tanti laici e preti impegnati dalla parte degli ultimi”. “Sento molto in me ...