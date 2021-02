La Rai blinda Sanremo ?ma senza pubblico

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Carlo Lanna La Rai cede e in una nota fa sapere che2021 si svolgerànel rispetto delle norme anti-contagio. Al Cts verrà presentato il protocollo organizzativo Sono settimane dense di avvenimenti e di colpi di scena in vista di2021, il secondo festival diretto da Amadeus organizzato in piena pandemia da Covid-19. La kermesse che fin dall’inizio è stata osteggiata sia dal Codacons e persino dal ministro Franceschini pareva essere vicino alla cancellazione. Voluta fortemente da Amadeus per cercare anche e soprattutto di rilanciare un comparto, quello musicale, pesantemente colpito dalle restrizioni, ad oggi la macchina organizzative della kermesse deve fare un passo indietro e rispettare ancor di più i rigidi protocolli imposti per contenere il contagio. In una nota della ...