Inter, partita fondi ancora aperta: cosa succede ora (Di lunedì 1 febbraio 2021) La partita tra Inter, Bc Partners e i fondi è ancora apertissima. La giornata in casa nerazzurra è stata agitata dallo stop alla trattativa tra Suning e il fondo inglese. Notizia arrivata da fonti vicine al gruppo cinese. Ma le indiscrezioni non chiudono comunque le porte a possibili sviluppi futuri. Un dialogo Interrotto al termine L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Latra, Bc Partners e iapertissima. La giornata in casa nerazzurra è stata agitata dallo stop alla trattativa tra Suning e il fondo inglese. Notizia arrivata da fonti vicine al gruppo cinese. Ma le indiscrezioni non chiudono comunque le porte a possibili sviluppi futuri. Un dialogorotto al termine L'articolo

23_Frog : Grande partita! Ora prepariamoci subito per la prossima ???? #Inter #ForzaInter #SerieA #InterBenevento - Inter_TV : ?? | IN ONDA I nostri videowall per il post partita di #InterBenevento ???????? Qual è il vostro preferito? (“Lu-La… - 10yorelirincon : Una grandissima partita, come mi sento orgogliosa di far parte di questa bella squadra ,grandi 3 punti che rimang… - _i_n_d_i_o_ : RT @CalcioFinanza: Inter, la partita con i fondi ancora aperta: cosa succede ora tra Bc Partners che non molla, gli svedesi di EQT, gli ara… - ErGeometra : RT @CalcioFinanza: Inter, la partita con i fondi ancora aperta: cosa succede ora tra Bc Partners che non molla, gli svedesi di EQT, gli ara… -